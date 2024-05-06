تفاصيل القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا

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أحمد جودة - القاهرة - ألفت القوات الأمنية، صباح اليوم القبض على المطرب عصام صاصا، بتهمة دهسه لمواطن بسيارته على الدائري،وكشف "معاذ" مدير أعماله تفاصيل القبض عليه في تصريحات صحفية، قائلًا إنه كان قد انتهى من عمله في إحدى الحفلات، وأثناء عودته إلى منزله، على الطريق أعلى دائري المنيب، شاهد سيارة من المتواجدين معه في حادث، خلال انقلابها ع الطريق، وأضاف: "عصام صاصا، هرول مسرعا نحو السيارة، للاطمئنان على قائدها".

تفاصيل القبض على عصام صاصا

الجدير بالذكر أنه قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته.



وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالفحص والمعاينة تبين أن عصام صاصا كان يسير بسيارته أعلى الطريق الدائري نطاق قسم شرطة الطالبية، وفي أثناء ذلك صدم شخصًا مما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.