نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان عمرو محمود ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين عن وفاة عمه، الإعلامي الكبير فاروق ياسين مدير الإذاعة العربيه في أستراليا.

منشور عمرو محمود ياسين

نشر عمرو محمود ياسين، صورة لعمه الراحل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا اليه راجعون

انتقل إلى رحمه الله تعالي في أستراليا

الإعلامي الكبير عمي الأستاذ فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا”.

آخر أعمال عمرو محمود ياسين

في سياق آخر يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو محمود ياسين الكتابية هو مشاركته في كتابة حكايات مسلسل "55 مشكلة حب، ومن أبرز تلك الحكايات "ما تيجي نشوف" بطولة هنا شيحة وعدد كبير من النجوم أبرزهم:نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعید، راندا عبدالسلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج محمد الخيري.