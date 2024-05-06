مصطفى كامل ينعى نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ في وفاة شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف الشهداوي نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ في وفاة شقيقه، وذلك في بيان جاء كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

مصطفى كامل ينعى أشرف الشهداوي

وعلق نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: خالص التعازي للأخوه الأحباب الأستاذ أشرف الشهداوي نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ والأستاذ حسين الشهداوي مستشار نقيب الموسيقيين بالمحافظات لوفاة شقيق سيادتهم المرحوم الأستاذ مصطفي الشهداوي اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك.