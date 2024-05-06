بعد إصابته بالسرطان.. نانسي عجرم توجه رسالة لـ محمد عبده

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة دعم للمطرب السعودي محمد عبده، بعد إعلان إصابته بالسرطان، في الساعات القليلة الماضية.

رسالة نانسي عجرم

كتبت "نانسي" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "x” تويتر سابقا قائلة: "شو كنت بتمنى يكون الخبر مش صحيح! سلامة قلبك من كل شرّ، إن شاء الله كل الصحة والعافية والقوة لفنان العرب اللي بحبه كتير".



كشف محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان

جاء إعلان خبر إصابة المطرب السعودي محمد عبده بمرض السرطان، من خلال مكالمة هاتفية له مع الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن قبل وفاته، نشرتها قناة العربية.

قال محمد عبده خلال المكالمة الهاتفية: "يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر الوافي والحبيب، اللي شكلنا عريضة المملكة العربية السعودية، وأشكالها الغنائية الجميلة، ودى حاجة كبيرة جدًا،أنت تاخد كيمياوي الآن، وأنا أخد كيمياوي كمان في باريس".

ودخل في نوبة من البكاء الشديد قائلا: "أنا باخد كيمياوي كمان يا حبيبي، الله معنا"، من محبة الله فينا، الله يراعك ويرعانى ويراعي كل إنسان وكل بني آدم خدم بلده زينا".