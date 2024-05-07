بعد عصام صاصا.. تفاصيل القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة

القاهرة - محمد ابراهيم -

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مؤدي المهرجانات الشهير مجدي شطة، صباح اليوم الثلاثاء، وبحوزته كمية من مخدرات الأيس، بمنطقة المرج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية قيام قوة أمنية باستيقاف مؤدي المهرجان مجدى شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة "الأيس" أثناء تواجده في منطقة المرج .

تفاصيل القبض على عصام صاصا

والجدير بالذكر أنه قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، صباح أمس الإثنين، وذلك بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته متأثرا بجراحه على دائري المنيب.

وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي انتهت بالقرار المتقدم بإخلاء السبيل، بكفالة قدرها 30 ألف جنيها.