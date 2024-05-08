نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء ياسمين عبد العزيز يكشفون أسرار عنها مع "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل الجزء الثاني من حلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، ومن المقرر أن يُستكمل في الجزء الثاني من الحلقة فقرات المطبخ وأيضًا الحديث عن بدايات ياسمين عبد العزيز الفنية.

وتحدث أبناء ياسمين عبد العزيز لأول مرة هاتفيًا مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" وكشفوا تفاصيل عن معاملة ياسمين معهم فى المنزل.

ابنه ياسمين عبد العزيز أنا شبه ماما في حاجات كتير

وقالت ابنة ياسمين عبد العزيز: "بيقولوا إني أشبه ماما في حاجات كتير بس مفيش زي ماما، وأمي هي نفس الشخصية اللي بتظهر بيها علي التليفزيون بكل الضحك واللذاذة وكل العنف وكل شيء"، لترد الفنانة: "حياتي أنتِ".

وتابعت: "أنا وياسمين عبد العزيز بنتخانق زي الأخوات، وأكتر مشكلة عندنا اللبس والشنط والجزم والموضوع بيقلب خناقات، وأنا بدخل آخد حاجات من لبسها"، لتعلق الفنانة: "على طول مقلبة لبسي وفجأة ألاقي حاجات لسه جايباها واخداها".

وأكملت: "ماما معانا في المقالب أنا وسيف أخويا، وهي دايمًا بتشاركنا كل حاجة اللي فيها هذار والجد وكل شيء".

ابن ياسمين عبد العزيز ماما مش اشطر حاجة في البلاي ستيشن

واتصلت ياسمين عبد العزيز، على الهواء بابنها سيف، قائلة: "هتبقى لايف وما تقولش لأ هي هتسألك عن حاجات عن ماما بس ما تفضحنيش".

وقال سيف ابن ياسمين عبد العزيز: "أنا كويس وداخل جامد الحمد لله، ماما بتلعب معايا كرة في جنينة البيت، ودايمًا بقعد معاها وأحكي لها اللي بيحصل معايا في المدرسة ومش دايمًا بعمل شقاوة بس لما بعمل حاجة بقولها، وفي مرة لعبنا بلاي ستيشن بس هي مش أحسن حاجة".

تفاصيل حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

تعرض اليوم حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC ومن المقرر أن تعرض الحلقة على جزئين حيث أنها تعرض اليوم ويوم الثلاثاء 6و7 مايو وذلك احتفالًا بأعياد الربيع.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، وشاركها العمل كل من: أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.