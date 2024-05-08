رامي جمال يهنئ إليسا بمناسبة طرح ألبومها الجديد "أنا سكتين"

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان رامي جمال على تهنئة الفنانة إليسا بمناسبة طرح ألبومها الجديد "أنا سكتين" وذلك عبر موقع التغريدات الشهير إكس "تويتر سابقًا" حيث شارك بوستر الألبوم وعلق عليه قائلًا: "‏مبروك لأختي الغالية وملكة الإحساس ألبومك الجديد".

منشور رامي جمال

تفاصيل ألبوم "أنا سكتين" لـ إليسا

ويضم الألبوم الجديد انا سكتين، 12 أغنية منها أغنية «انا بتمايل»، والذي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد منذ أشهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أعلنت عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور، في أغنية بعنوان «أنا سكتين»، ضمن ألبومها الجديد، المقرر طرح خلال الفترة المقبلة.

أغنية «أنا سكتين»، من ألحان تامر عاشور، والكلمات للشاعر نادر عبدالله، ومن إنتاج الشركة الخاصة لها ليكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار فني دام ما يزيد عن 25 عام.

تفاصيل ألبوم "خليني أشوفك" لـ رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق ألبوم "خليني أشوفك" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب.

ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).

وجاءت أسماء ال 13 أغنية كالآتي:-

أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين

أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.

أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

أغنية "عادي أنساك "كلمات عمرو حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

أغنية "أنت مين "كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أهـو "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغنية "سوء تفاهم "كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة.

أغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "ذكريات هوانا "كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

أغنية "هنسى اسمك "كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.