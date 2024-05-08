نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستوحي من لحن فيروز.. الرابر الأمريكي ماكلمور يطرح أغنيه لمساندة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب الراب الأمريكي ماكلمور أغنية "صالة هند" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والطلاب الجامعيين المحتجين من أجل غزة، مستوحيًا لحنها من الأغنية "أنا لحبيبي" لفيروز بتوزيع موسيقي من منصور وعاصي الرحباني.

أغنية "Hind's Hall" تنتقد الحكومة الأمريكية لتواطؤها في ما وصفه ماكلمور بأنه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، حيث يقول: "إسرائيل تعتمد على نظام الفصل العنصري لدعم احتلال استمر 75 عامًا".

كما ينكر ماكلمور معاداة السامية ويقول "نحن نرى أكاذيبكم وزعمكم أن معارضة الصهيونية هي معاداة السامية، ونرى أشقانا اليهوديين يتظاهرون ويهتفون "فلسطين حرة".

ويخاطب جو بايدن قائلًا: "أياديكم ملطخة بالدماء"، ويقول إنه لن ينتخبه في وقت لاحق من هذا العام.

كما ينتقد ماكلمور الوسط الموسيقي لصمتها بخصوص الحرب على غزة، ويغني "الوسط الموسيقي متواطئ عبر صمته"، مضيفًا "أريد وقف إطلاق النار، اللعنة على رد دريك" في إشارة إلى الخلاف بين دريك وكندريك لامار الذي لفت انتباه الجمهور على مدار الأسابيع الماضية، قاصدا أنه لا يكترث برد دريك على كيندريك في خلافهما الذي لفت الانتباه على مدار الأسابيع الماضية.