نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية عمرو عبدالجليل في فيلم " المستريحة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان عمرو عبدالجليل، تصوير فيلم “المستريحة” بطولة النجمة ليلى علوي، حيث يجسد شخصية سمسار بضاعة مشبوهة ضمن أحداث العمل.

نجوم فيلم المستريحة

فيلم “المستريحة”، يشارك في بطولته كل ليلى علوي،بيومي فؤاد، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي، ومن إخراج عمرو صلاح.

آخر أعمال عمرو عبدالجليل

يذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل، شارك مؤخرا في السينمات خلال الفترة الماضية بفيلم “التجربة المكسيكية”، وشاركه بطولته كل من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، محمود حافظ، ندى موسى، وليلى عز العرب، والعمل من تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي.

شخصيات فيلم التجربة المكسيكية

وجسد عمرو عبدالجليل ضمن أحداث العمل شخصية مصارع معتزل، فيما ظهر محمد ثروت بدور مجرم، ويسافران مع عدد من الأصدقاء في بعثة إلى المكسيك مليئة بالمغامرات والمفارقات الكوميدية والأحداث غير المتوقعة.

كما شارك عمرو عبد الجليل في فيلم درويلة إلى جانب كلًا من النجوم محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

وتدور أحداث فيلم درويلة، حول مسرح درويلة الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث، وحضر العرض الخاص بالعمل كلا من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، والمؤلف عبد الرحمن فتحى والمنتج والمؤلف محمد دياسطى وغيرهم من النجوم.