نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلشي والباز ضيفا ندوة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالمسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن توجهات الثقافة المصرية لإبراز قيم الحرية والإبداع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد في إطار فعاليات نشاطها الثقافي والفكري ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتستضيف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والإعلامي البارز محمد الباز رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور ويحاورهما الكاتب الصحفي وائل السمرى وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 8 مايو بالمسرح الصغير.

اليوم العالمى للصحافة

يتناول الحوار اليوم العالمي للصحافة الذى حددته منظمة اليونسكو في الثالث من مايو من كل عام والتأكيد على إحترام حرية الصحافة وضمان توفير بيئة آمنة للمشتغلين بها، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية لها وأخلاقيات المهنة والمتاعب والعقبات التى تواجه أبنائها في كل مكان.

حفل لأشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت محمد حلمى

يذكر أن أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت محمد حلمي، الإثنين الماضي على المسرح الصغير، يأتي ذلك فى إطار إحتفالات الثقافة المصرية بعيد الربيع.

تضمن البرنامج أكثر من ثلاثين أغنية من أشهر أفلام الرسوم المتحركة في قالب استعراضي بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين منها: “ الحورية الصغيرة، الجميلة والوحش، علاء الدين، طرزان، هيركليز، الاسد الملك، مولان، فروزن وتوى ستورى بالاضافة لاغنية الدنيا ربيع”.