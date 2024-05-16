فرقة فاقوس تعرض "إيكادولي" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

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أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة الزقازيق قدمت العرض المسرحي "إيكادولي"، لفرقة فاقوس المسرحية، استمرارا لعروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث المسرحي "إيكادولي"

أحداث العرض تدور في إطار غنائي درامي بقرية من قرى صعيد مصر، حول انتشار وباء عجز الطب عن اكتشاف علاج له، الأمر الذي يدفع أهل القرية للانسياق وراء نصيحة "دجال" يعيش بقرية مجاورة، وبمرور الوقت يكتشف أهل القرية أن مؤامرة الدجال سبب انتشار الوباء، فهو من كان يلقي لهم السموم يوميا في ماء النهر الذي يشربون منه، فيقرروا الانتقام منه بإلقائه حيا في النهر.

صناع العرض المسرحي "إيكادولي"

"إيكادولي" تأليف جمال عبد الناصر، ديكور وأزياء محمد حسن، دراماتورج وإخراج أحمد سعيد، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، ونفذ بإشراف فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر.

ويقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج 20 عرضا مسرحيا في هذا الموسم، ويستقبل قصر ثقافة الزقازيق عروض محافظتي الشرقية والدقهلية حتى 21 مايو الحالي، وتقدم الليلة فرقة قصر ثقافة أبو كبير مسرحية "سجن اختياري" إخراج حسام ياسين، بينما تقدم فرقة الزقازيق القومية عرضها "ملحمة السراب" يوم الخميس ١٦ مايو إخراج محمود عمران.

