نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تتعاقد على بطولة فيلم "كونداليني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الكاتبة ميرنا الهلباوي عن تحويل روايتها الأخيرة "كونداليني" لفيلم سينمائي، أن بطلة الفيلم هي النجمة منة شلبي، كشفت عبر حسابها بتطبيق Instagram، نشرت مقطع فيديو جمعها بالمخرج محمد سلامة في أثناء تحضيرهما لفيلم "كونداليني"، وعلقت: "قابلت محمد سلامة مخرج فيلم كونداليني وخلاص بدأ يحضر للتصوير، وقالي كل الأسرار اللي حلفني ماقولهاش لحد، بس اللي متأكدة منه 100% إن الفيلم ده سلامة هيعمله بشكل خطير وهايبقى من أحلى الحاجات اللي هتشوفوها إن شاء الله".

أبطال فيلم "كونداليني"

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

أحدث أعمال منة شلبي

من ناحية أخرى،تجسد الفنانة منه شلبي شخصية راقصة استعراضية من خلال مسرحيتها الجديدة، والتي تحمل اسم فرايد اي، ومن المقرر أن تبدأ البروفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي، وتحضر منة شلبي في الفترة الحالية لمسلسل جديد بعنوان سيدتي العويلة، والذي ستجسد خلاله شخصية سيدة شعبية، والعمل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، ومكون من 8 حلقات.

أعمال منة شلبي القادمة

تنتظر منة شلبي عرض أحدث أفلامها، فيلم "الهوى سلطان" مع أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب، وبجانب "الهوى سلطان" تنتهي حاليا شركة "سي سينما برودكشنز" من تصوير فيلم "فرقة الموت" الذي لم يحدد ميعاد عرضهم حتى الآن، بطولة النجم أحمد عز، منة شلبي وآسر ياسين، عصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، وتدور أحداث فيلم "فرقة الموت" حول ضابط يتم اختياره (أحمد عز) ليقوم بتكوين فرقه للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعية أفلام الحركة والإثارة.

اخر اعمال منة شلبي

يذكر أن منة شلبي قدمت في موسم رمضان 2024 المسلسل الإذاعي "بيت أم الغلام" عبر إذاعة "إنرجي"، ونافست منة شلبي في رمضان 2023 بمسلسل "تغيير جو"، وتدور أحداث مسلسل "تغيير جو" في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات، ومنها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.