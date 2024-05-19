نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يروج لفيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم محمد إمام، لفيلمه الجديد “اللعب مع العيال"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك محمد البوستر التشويقي لشخصيته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "توكلنا على الله اللعب مع العيال في عيد الأضحى إن شاءالله في جميع الوطن العربي".





تفاصيل شخصية محمد إمام بالفيلم



ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فريق عمل الفيلم



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.



آخر أعمال محمد إمام



من جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد إمام، الدرامية في مسلسل “كوبرا” الذي عرض بالسباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ كوبرا ”



شارك في بطولة مسلسل “ كوبرا ” الفنان محمد إمام و الفنان محمود عبد المغني والفنان محمد ثروت والفنان القدير مجدي كامل الفنان أحمد عبد الحميد والفنانة منة فضالي والفنان أحمد بحر كزبرة والفنان معتز هشام وظهور خاص للفنانة مي عز الدين والفنانة تسنيم مطر وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

و في الجانب السينمائي كانت آخر أعماله فيلم “أبو نسب” بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني، والفنانة ياسمين صبري.