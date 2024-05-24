نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تداول مقطع فيديو له.. حقيقة براءة عصام صاصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لمطرب المهرجانات عصام صاصا مع محامية، وقال عصام صاصا في الفيديو إنه أخذ براءة من قاضية، وأي شخص ظالم وحرامي ربنا بيجيب حقه، ليتداول الجمهور هذا الفيديو على نطاق واسع، وشن هجومًا عليه.

حقيقة براءة عصام صاصا





وحسب مصادر مقربة من المطرب عصام صاصا، أنه مازال موجود في دولة الإمارات، وبشأن الفيديو، أكد المصدر، أن هذا الفيديو ليس له علاقة بقضية دهسه للمواطن، موضحًا أن الفيديو كان منذ أكثر من عام، وكان متعلق بـ سرقة أحد مؤدي المهرجانات لـ عمل غنائي، وتوجه عصام صاصا للقضاء حينها وانتصر في هذه القضية، وصور هذا الفيديو المنتشر على خلفية هذه القضية وليس قضية الدهس.

إلقاء القبض على عصام صاصا





يشار إلى أنه قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب.





عصام صاصا يدهس شخصا أعلى دائري المنيب





وفي نفس السياق قال مدير أعمال عصام صاصا في تصريحات صحفية: المطرب كان معدي على الطريق بالعربية أعلى دائري المنيب وكانت في لمه هناك بسبب حادث على الطريق، وهو واقف بالسيارة الناس افتكرته هو اللي المتسبب في الحادث، وتم القبض على عصام صاصا وحاليًا يتم التحقيق معه في القسم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى الهرم بوصول جثة هامدة لشخص جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور تم اتخاذ.

وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالفحص والمعاينة تبين أن عصام صاصا كان يسير بسيارته أعلى الطريق الدائري نطاق قسم شرطة الطالبية، وفي أثناء ذلك صدم شخصًا مما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.