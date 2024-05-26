نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره تريند جوجل.. أعمال ألفها هشام ماجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان هشام ماجد مؤشر البحث جوجل وذلك بعد نشره صورة من كواليس فيلم إكس مراتي والتي تجمعه بالفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل والمخرج معتز التوني.

أعمال ألفها هشام ماجد

كما قام هشام ماجد بتأليف بعض الأعمال الفنية منها:

2022: حرب الزواج

2018: عقدة الخواجة

2016: عشان خارجين

2015: زنقة ستات

2011: بيبو وبشير

2011: فاصل ونعود

2008: بوشكاش

أعمال هشام ماجد المنتظرة

جدير بالذكر إنه ينتظر هشام ماجد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، حيث انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي وهو ما مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، ويشارك في بطولته مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن.

آخر أعمال هشام ماجد







يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد كان مشاركته في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجاءت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

وتدور الأحداث حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.