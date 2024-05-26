نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أول حضور عزاء شقيق مدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل الفنان مدحت صالح في استقبال، عزاء شقيقه أحمد، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد داخل قاعة الوهاب، عقب صلاة المغرب، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية.

حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على الحضور لـ مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم العزاء في الراحل أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح.

وحرص عدد من نجوم على الحضور لمسجد الشرطة بالشيخ زايد في قاعة الوهاب لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان مدحت صالح، وكان أبرز الحضور: تامر شلتوت ومحمود عبد الغفار، ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل، حلمي عبد الباقي والأب بطرس دانيال.

وجاء ذلك وفقًا لمنشور كتبه الفنان مدحت صالح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب فيه:" سيقام عزاء أخي وابني الغالي المرحوم "أحمد صالح" بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد قاعة الوهاب يوم الأحد ٢٦/٥ بعد صلاة المغرب، لا أراكم الله مكروها فيمن تحبون".

وفاة شقيق مدحت صالح

رحل عن عالمنا أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح، في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية، وتم تشييع جثمانه مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.



وأعلن مدحت صالح خبر وفاة شقيقة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والاجتماعي "فيسبوك"، وذلك من خلال نشره صورة لشقيقه وعلق عليها قائلا: "نشر مدحت صالح صورة شقيقه وعلق قائلًا:" مع السلامة يا أحمد مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".