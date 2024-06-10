نور التوت: باخد ملاليم من حمو بيكا ومش بعمل تريند على قفاه

القاهرة - محمد ابراهيم - قال مطرب المهرجانات نور التوت، أن عمر كمال وحسن شاكوش طلبا الإنضمام لفرقة "الدخلاوية"، وأن قناة اليوتيوب التي تأسست منذ 8 سنوات كانت تابعة لجميع أعضاء الفرقة، وتم طرح مجموعة من المهرجانات عليها.

تعليق نور التوت على أزمته مع حمو بيكا

وتابع نور التوت، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"حمو بيكا كان بياخد أرباح قناة اليوتيوب وبيوزع علينا نصيب كل شخص، ومن شهرين جبت حد متخصص في السوشيال ميديا قالي أنت يتاخد كام من القناة، قالي رقم كبير من أرباح القناة وأنا كنت باخد ملاليم صغيرة".

وأشار نور، إلى أن حمو بيكا هو المسؤول أمام الشركة التي تعاقد معها لإدارة قناته عبر يوتيوب، ولم يكن مفوض من قبل أي شخص من أعضاء الفرقة، معقبًا: "حمو أخويا الكبير وهو اللي مربيني من بعد أبويا وعيشت معاه وأنا صغير".

وأوضح "التوت"، أن له أداء أصواتي في أغنية "وداع"، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ 360 مليون مشاهدة، ولم يتقاضي سوى مبلغ ضعيف، في حين أن حمو بيكا حصل على مقابل مادي ضخم.

وأختتم نور التوت، حديثه قائلًا: "أكتشفت أني باخد ملاليم ومش برمي تهم على حد ولا طالع أخد تريند على حساب حد، والـ 200 ألف دولار دول قولتهم كده.. بس الرقم الحقيقي مش موجود والقناة عاملة مليار و80 مليون مشاهدة".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.