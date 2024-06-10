نور التوت: بتمنى لبيكا أشوفه أحسن شخص وبدل مايجيب "بورش" يجيب طيارة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال مطرب المهرجانات نور التوت، أن شركة مزيكا أوضحت أن حمو بيكا هو الذي يتسلم أرباح قناة اليوتيوب، وأن علي قدورة أعتزل الغناء وقال:"فلوس الأغاني متحرمه عليا".

تصريحات نور التوت



وتابع نور التوت، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"حمو بيكا قال أني أخدت منه فلوس وعملي محضر.. إيه اللي يثبت على كلامه، حمو كان ماسك كل حاجه وكنا بنسافر مع بعض حفلات في تونس ومكنتش بعرف الأجر اللي بياخده وكان بياخد القبض بالدولار ويقبضنا بالمصري.. أنا عمري ما شوفت الدولار".

وأشار نور، إلى أنه أتصل على حمو بيكا هاتفيًا، وقال له:"أنت بتعملي محضر علشان بتكلم عن حقي، أنا لو في حساب معاك هحاسبك بالقانون.. 11 سنة واكلين وشاربين ونايمين مع بعض".

وأوضح "التوت"، أن حمو بيكا دائمًا يعتبره بمثابة ابنه، وأنه تعرض لدمار كبير في حياته الشخصية، وهناك أشخاص كثيرون مقربون منهم تدخلوا لحل تلك الأزمة، وحمو بيكا يملك أموال كثيرة ولكنه يرفض رد أرباحه من قناة اليوتيوب.

وأختتم نور التوت، حديثه قائلا: "معرفش موضوع عربية بيكا إذا كان تريند ولا لأ.. ولكن أنا بتمنى لحمو أن ربنا يكرمه وأشوفه أحسن الناس وعمري ما هتمنى أشوفه في حاجه وحشة وبدل ما يجيب عربية بورش يجيب طيارة".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





أزمة نور التوت وحمو بيكا

بدأت الأزمة حينما خرج نور التوت في بث مباشر من خلال موقع “فيس بوك” وأتهم حمو بيكا بسرقة 200 ألف دولار أرباح قناتهم على يوتيوب والتي أسسها هو وفريقه الخاص منذ 6 سنوات، مشيرا إلى أن “بيكا” يستمتع بأربح القناة وحده دون العودة له هو وعلي قدورة.

وأكد نور التوت أنه لن يترك حقه من حمو بيكا مضيفا إلى أنه لديه حق في الـ 200 ألف دولار الذي استحوذ عليها حمو بيكا على حد قوله.