نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز:" الصحافة لها دور كبير بعد ربنا في مسيرة أي فنان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بـ الفيلم ولاد رزق الجزء الثالث والذي يخوض المنافسة موسم عيد الأضحى 2024، والذي حضره أبطال العمل.

وحرص أحمد عز أثناء فعاليات المؤتمر الترحيب بالصحفيين المتواجدين في المؤتمر قال:" في البداية احب ارحب وأشكر الصحفيين المتواجدين معانا، واللى ديما يشاركونا نجاحاتنا، وحضورهم حاجه مهمه لنا، وكنا حريصين انهم يتفرجوا على الفيلم من قبلنا كمان".

وأضاف:" الصحافة والفن وجهان لعملة واحدة ولها دور كبير بعد ربنا في مسيرة أي فنان، ولما كنا حريصين على مساعدتكم للفيلم قبلنا فده تقدير ولو بسيط مننا ليكم وأشكركم على دعمكم".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.

أعمال قادمة لـ أحمد عز:

ويذكر أن يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" مع النجم آسر ياسين، ويشاركهم البطولة كلا من منة شلبي، فريدة سيف النصر، ومن إخراج أحمد علاء الديب.