نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي ومحمود البزاوي بتخرج الدفعة التاسعة بكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات المنتدى العلمي التاسع لتحكيم مشروعات الدفعة التاسعة بكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية تحت عنوان "الإعلام وقضايا المجتمع" وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري شهدت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.

عروض مشروعات التخرج

وشمل عروض مشروعات تخرج الطلاب لدفعة ٢٠٢٤، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان "الإعلام وقضايا المجتمع".

وقد ضمت لجنة التحكيم كل من أ.د/ عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، والإعلامي / مصطفي البكري رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع وعضو مجلس النواب المصري، وأ.د/ ثريا البدوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والفنان الكبير/ محمد صبحي، د/ محمد العدل منتج وموزع سينمائي، والفنان محمود البزاوي، والمخرجة ياسمين كامل، والأستاذة الدكتورة حنان يوسف عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية فرع القرية الذكية.



كما شارك وفد اتحاد الصحفيين السودانيين بالتعاون مع مبادرة إسناد ومبادرة النيل في فعاليات المنتدي، وقد ضم الوفد كل من أ/ فتح الرحمن محمد سيد رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، وأ/ ربيع حامد رئيس تحرير صحيفة النعم الإلكترونية، وأ/عماد الدين السنوسي رئيس تحرير منصة نبض السودان، وأ/ محمد الفاتح أحمد نائب رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين، وأ/عادل عوض رئيس تحرير موقع الساعة، وأ/همام محمد رئيس تحرير صحيفة النيل الإخبارية.

وقد قدم طلاب التخرج خلال المنتدى عدد من المشروعات الإعلامية المتنوعة من أفلام قصيرة ووثائقية وبرامج تليفزيونية وإذاعية وحملات إعلانية تحت عنوان "الإعلام وقضايا المجتمع".

تنوعت المشروعات وناقشت أفكار متعددة منها حملة إعلانية متكاملة بعنوان (حياة مش افتراضية)، والتى تناولت التوعية عن مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا بشكل عام على حياة الأطفال وتشجيعهم على الاستخدام السليم لها تحت إشراف د. عبير عزي، وبرنامج ( من القلب للعقل)، وهو برنامج تلفزيوني حواري يتناول عدة فقرات حول موضوع القيم والأخلاقيات المجتمعية تحت إشراف د. حنان يوسف - د. جيهان يحيي، وحملة إعلانية متكاملة بعنوان (ورا البيبان)، والتى اهتمت بمناقشة قضية التوعية حول العنف الأسري بأنواعة (جسدي/لفظي/مادي/نفسي) بين الأباء والأبناء والأزواج تحت إشراف د. عبير عزي، وفيلم بعنوان (شدة خيط)، وهو فيلم وثائقي يتناول إبداع الفلاحات المصريات الفنانات فى صناعة لوحات فنية من السجاد اليدوي تحت إشراف د. داليا عثمان، وحملة إعلانية متكاملة بعنوان (ويبقى الأثر)، والتى تناقش موضوع التوعية بأهمية تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن ومشاركتهم حياتنا اليومية تحت إشراف د. عبير عزي، وبرنامج (clipped كليبد)، وهو برنامج بودكاست، يتناول عدة موضوعات مجتمعية والحلقة المقدمة ستكون حول قضية العلاج النفسى ومدى تقبل المجتمع لفكرة المرض النفسى تحت إشراف د. داليا عثمان، وفيلم (أوتار)، وهو فيلم قصير يتناول قضية هوس المشاعر فى إطار درامى شيق تحت إشراف د. رنا الخولي، وفيلم وثائقى بعنوان (بلا خجل )، ويتناول الفيلم دراما وثائقية للتوعية حول مرض هوس نتف الشعر Trichotillomania تريكوتولومينيا تحت إشراف أ.د. جيهان يحيي، وحملة إعلانية متكاملة بعنوان (عالم موازى)، والتى تتناول موضوع هام وهو التوعية ضد عمالة الأطفال تحت إشراف د. عبير عزي.

وأبدى الإعلامي الكبير مصطفى بكري سعادته بأفكار المشروعات الجديدة متمنيا حياة مهنية ناجحة وموفقة لطلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية فرع القرية الذكية.

وأشاد كل من الفنان محمد صبحي والفنان محمود البزاوي بالافكار والمعالجات المتنوعه والمميزة حيث قالوا إن لهؤلاء الشباب مستقبل مبهر ومميز.

واختتمت الأستاذة الدكتورة حنان يوسف عميدة كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية المنتدي العلمي التاسع لتحكيم مشروعات تخرج الدفعة التاسعة تحت عنوان "الإعلام وقضايا المجتمع" بكلمات شكر حيث قالت " خالص الشكر للضيوف الذين أضاءوا الكلية والأكاديمية بالقرية الذكية اليوم بتواضعهم وعلمهم ووطنيتهم وأعطوا القدوة والقيمة والمثل الأعلى، إن الإعلام فعلا مهنة النبلاء" وقد اشادت بنهاية حديثها بأداء الطلاب المتميز وذكرت ان المشاريع المقدمة من الطلاب تمتاز بالافكار المختلفة.