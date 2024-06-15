نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الرغم من سحبه من دور العرض المصرية.. فيلم "تاني تاني" أعلى فيلم عربي يحقق إيرادات في شباك التذاكر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فيلم "تاني تاني" صعوده في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني، حيث استمر في حصد الإيرادات لتصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 31 مليونًا و719 الف جنيه مصري خلال أسبوعين عرض.



وارتفع فيلم "تاني تاني" إلي المركز الرابع في قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي، ويعد الفيلم العربي الوحيد فى الخمسة أفلام أولى فى القائمة، حسب إحصائيات شباك التذاكر التي تنشرها هيئة الأفلام السعودية على موقعها الرسمي.

ومن جانبه، سحبت دور العرض السينمائية المصرية فيلم "تاني تاني” للنجمة غادة عبد الرازق، والفنان أحمد آدم، وذلك بعد أن حقق العمل إيرادات ضعيفة في شباك إيرادات شباك التذاكر خلال الاسبوع الثالث من عرضه.

فحقق فيلم “تاني تاني” إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 589 ألف جنيه فقط على مدار ثلاثة أسابيع من عرضه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم “تاني تاني”

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث فيلم “تاني تاني”

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.