بعد غيابه عن دراما 2025.. تعرف على العمل المنتظر لمحمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - يغيب الفنان محمد رمضان للعام الثاني على التوالي عن دراما رمضان ٢٠٢٥ وذلك دون أسباب معلنة من جانبه حيث أعلن هذا الخبر من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك ".

بينما يستعد في السينما لفيلم ضخم تحت عنوان “ أسد” للمخرج محمد دياب ويعتبر هذا التعاون هو الأول لهما معا.

فيلم أسد الأسود يضم عددًا من النجوم بجانب محمد رمضان، منهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

العمل يعتبر من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، يتناول فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويُباع في سوق العبيد، كما يقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك

كان آخر عمل للفنان محمد مضان فيلم ع الزيرو وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركته في البطولة الفنانة نيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وآخرين من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.