موسى أبو مرزوق: نتنياهو يتحدى العالم كله من أجل بقائه السياسي

أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن رفض رئيس وزراء الاحتلال الغاشم بنيامين نتنياهو لـ وقف إطلاق النار في غزة، هو رفض لقرار مجلس الأمن، وعدم احترام للشرعية الدولية.





وقال، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن نتنياهو يقف في وجه العالم كله، وليس أمريكا فقط، مؤكدا أن رئيس وزراء دولة الاحتلال يريد توسيع دائرة الحرب؛ للحفاظ على بقائه السياسي ومكانته.

وشدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن الحركة لا تقبل في غزة بوجود قوات إسرائيلية، أو أي قوات أخرى.

وعلى صعيد آخر، كشف الإعلام الإسرائيلي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غاضبة من إسرائيل، وتقرر عدم تسليمها صفقة الأسلحة بالكامل حتى بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أكد البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أكد خلال لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل.

وأشار إلى أن "سوليفان" أكد لـ"جالانت" تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يكون لإسرائيل كل ما تحتاجه لمواجهة تهديدات المجموعات الموالية لإيران.