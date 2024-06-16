تعرف على تفاصيل حفل عاصي الحلاني في لندن

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في لندن يوم الثلاثاء الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.



آخر أعمال عاصي الحلاني



يشار أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية عالدحية، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات الأغنية

عالدحية وعالدحية

قلبي ما حب الا هي

بنية مزيونة ونشمية

تستاهل خدم وحراس

وعالدحية عالدحية

قلبي ما حب الا هي

بنية مزيونة ونشمية

تستاهل خدم وحراس

يا قليبي ندرا علي

لو ربي يعيشني 100

ما ببدلك بأي بنية

وما خونك حتى باحساسي

وعالدحية عالدحية

قلبي ما حب الا هي

بنية مزيونة ونشمية

تستاهل خدم وحراس

ها هاه هاها

ها هاه هاها

ها هاه هاها هاهاهاها

يا ما احلا هالحلو الغالي

درج درج يا غزالة

شعراته سمره مجدلة

وجبينه مثل الالماس

أول ما نصلي على النبي

الفزعة يا ربعي ويا هالي

بحب النشمية مبتلي

سحرتني من ساسي لراسي

وعالدحية عالدحية

قلبي ما حب الا هي

بنية مزيونة ونشمية

تستاهل خدم وحراس

ها هاه هاها

ها هاه هاها

ها هاه هاها هاهاهاها

نسمع طخ البواريد

لاجل بنت الاجاويد

جايكم ابو الوليد

يزفها بصلي الرشاش

قمر ومغطى بعباية

مرباية احسن تربايه

جوهرة بالحسن آية

صابتني يما بهواسي.