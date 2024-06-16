فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل حفل عاصي الحلاني في لندن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في لندن يوم الثلاثاء الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة. 


آخر أعمال عاصي الحلاني


يشار أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية عالدحية، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي. 
 

كلمات الأغنية 

 

عالدحية وعالدحية
قلبي ما حب الا هي
بنية مزيونة ونشمية
تستاهل خدم وحراس

وعالدحية عالدحية
قلبي ما حب الا هي
بنية مزيونة ونشمية
تستاهل خدم وحراس
يا قليبي ندرا علي
لو ربي يعيشني 100
ما ببدلك بأي بنية
وما خونك حتى باحساسي

وعالدحية عالدحية
قلبي ما حب الا هي
بنية مزيونة ونشمية
تستاهل خدم وحراس

ها هاه هاها
ها هاه هاها
ها هاه هاها هاهاهاها

يا ما احلا هالحلو الغالي
درج درج يا غزالة
شعراته سمره مجدلة
وجبينه مثل الالماس

أول ما نصلي على النبي
الفزعة يا ربعي ويا هالي
بحب النشمية مبتلي
سحرتني من ساسي لراسي

وعالدحية عالدحية
قلبي ما حب الا هي
بنية مزيونة ونشمية
تستاهل خدم وحراس

ها هاه هاها
ها هاه هاها
ها هاه هاها هاهاهاها

نسمع طخ البواريد
لاجل بنت الاجاويد
جايكم ابو الوليد
يزفها بصلي الرشاش

قمر ومغطى بعباية
مرباية احسن تربايه
جوهرة بالحسن آية
صابتني يما بهواسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا