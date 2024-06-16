نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. هالة صدقي تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تهنئة هالة صدقي في عيد الأضحى

ونشرت هالة صدقي، صورة للحجاج أثناء تأدية مناسك الحج وعلقت قائلة:" كل سنة وانتو طيبين وفي أسعد حال، ربنا يفك كرب الجميع ويشفي كل مريض ويحقق أمانيكم ".

آخر أعمال هالة صدقي

شاركت الفنانة هالة صدقي، مؤخرًا في السينما بفيلم “ الملكة ” وشاركها العمل كل من: باسم سمرة، محمد رضوان، كريم عفيفي، دينا، شيرين رضا، تأليف هشام هلال ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وجاء الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

كما عرض للفنانة هالة صدقي على شاشة التلفزيون مؤخرًا مسلسل جعفر العمدة التي شاركت في بطولته إلى جانب كلًا من النجوم محمد رمضان وزينة ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، والفنان عصام السقا والفنانة جوري بكر، والفنانة دعاء حلمي، والفنان أحمد فهيم، ومنذ رياحنة، والعمل من تأليف وإخراج المخرج محمد سامي.