راسل كرو يكشف عن أهم دور اضطر لرفضه في مسيرته

القاهرة - محمد ابراهيم - في حوار جديد له، كشف النجم راسل كرو عن إنه سبق له رفض واحدًا من أهم الأدوار السينمائية ضمن أحداث فيلم ملك الخواتم.

راسل كرو

ووفق ديلي ميل، قال راسل كرو، أن أصوله النيوزلندية، حالت دون قبوله بدور اراجون ضمن عالم ملك الخواتم.

ويستعد النجم راسل كرو للظهور في بطولة فيلم جديد بعنوان Bear Country تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيتم الترويج له خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي تنطلق دورته لهذا العام خلال شهر مايو الجاري.

ويعود النجم الكبير راسل كرو لأفلام الرعب من جديد، بظهوره في الاعلان الترويجي لفيلم الرعب الجديد The Exorcism.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يؤدي به كرو، شخصية راهب يعمل على استخراج الأرواح الشريرة.

وكان قد تحدث النجم الكبير راسل كرو في حوار صحفي جديد أجراه مع مجلة Variety، كشف خلاله عن نيته الاعتزال نهائيا عن العمل بالتمثيل، بعد مرور 40 عامًا، حقق خلالها نجاحات عدة بظهوره في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، قال النجم البالغ من العمر 59 عام، أنه يدرس بجدية اعتزال العمل بالتمثيل في السنوات القادمة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان Karlovy Vary International Film Festival السينمائي الدولي، بدورته رقم 57 بجمهورية التشيك.

غياب عن "المصارع 2"

يأتي ذلك بعد أن سبق وأكد النجم راسل كرو أنه لن يكون جزءا من أحداث الجزء التكميلي لأفلام المصارع، الذي بدئها كرو مطلع الألفية الجديدة وحصد عنها في ذلك الوقت جائزة الأوسكار.

ووفق صحيفة ديلي ميل، تحدث راسل كرو مؤخرا، عن الجزء الثاني الذي يجرى التحضير لطرحه حاليًا من الفيلم، وسيكون من بطولة الفنان الشاب بول ميسكال.

وأوضح كرو، أن أحداث هذا الجزء الجديد من السلسلة، ستدور أحداثه في فترة زمنية، لاحقة لأحداث الجزء الأول الذي جسد بطولته بما يصل لعقود.

طاقم عمل مميز

وقريبا يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.