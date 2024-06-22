رمضان 2025.. انتصار تكشف عن جزء ثاني من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة انتصار، ضيفة على برنامج ضيفي مع الإعلامي معتز الدمرداش، وأعلنت انتصار عن تقديم جزء ثاني من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ليتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من العمل بنفس أبطال الجزء الأول، وهو من تأليف سمر طاهر، ومن إخراج ياسمين أحمد كمال.





أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.





أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وظهر من خلال البرومو أن العمل سيناقش دور ومخاطر السوشيال ميديا ضمن أحداثه، حيث تدور أحداثه حول الشقيقتين سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، اللتين تعانيان من الفقر وتنتميان لأسرة من الطبقة الدنيا، وتحاولان تخطي تلك الحياة من خلال التيك توك ولايفاته.