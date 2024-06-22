شيرين عبدالوهاب لـ برنامج الحكاية: "كل كلام حسام حبيب صح"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد أيام من النزاعات وتسريبات لحسام حبيب التي أذاع فيها أن شقيق شيرين محمد عبدالوهاب استولى على حساباتها على السوشيال ميديا، وقام بعمل مشاكل لها مع شركه روتانا.



خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها وأعلنت في بيان خاص بها أن شقيقها قد استولى على حساباتها على السوشيال ميديا، وقام بعمل مشاكل لها مع شركة روتانا وسوف تقوم بالإجراءات القانونية لها".



وقد ظهرت من خلال تسجيل صوتي لبرنامج الحكاية وقالت من خلاله:" كل كلام حسام حبيب صحيح، محمد عبدالوهاب أخويا استولى على حساباتي وفلوسي وعملى مشاكل مع شركة روتانا".



وأضافت:" أنا صحيت من النوم لاقيت الدنيا مقلوبة وانا قافلة على حياتي الشخصية من فترة، لكن كان لازم اطلع ارد، وشكرا لجمهورى على دعمه ليا واللى أثبت أن هو أعلى وجيشي فعلا، وبقولهم أن في اغاني حلوة جاية والبوم هيعجبكم أو ي".



أسماء إبراهيم تدعم شيرين عبدالوهاب



وفي سياق آخر حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مساندة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة، وقامت بنشر صورة لشيرين عبر حسابها الشخصي على منصة أكس.



وكتبت:" ‏شيرين عبد الوهاب " حبيبتنا كلنا " عارفه انك تواجهي الفتره اللي الأخيره ظروف صعبه كتير ممكن توقف اي شخص عن نجاحه بس نصيحتي ليكي واللي بتمناها إنك تقفي علي رجليكي وتركزي في شغلك وجمهورك اللي بيحبك وتركيزك دائما يكون على بناتك اللي هيدوكي القوه انك تكملي وتبعدي عن أي مشاكل حواليكي، ربنا يرجعك بالسلامة يا شيرين.. كلنا بنحبك".

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

ويذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب هي أغنية "زينة العرائس" التي تم طرحها مؤخرًا، والأغنية إهداء خاص من شيرين لنجلة المنتج محمد السعدي في زفافها، وهي من من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس أسامة الهندي.