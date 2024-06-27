نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. "قليل البخت" حكي تراثي بمركز الابداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، بالاشتراك مع جمعية أصدقاء مكتبة الاسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات منتدى (القاهرة) الثقافي، الذي يعده ويشرف عليه الشاعر سامح محجوب، في السابعة مساء غدًا الجمعة 28 يونيو بمركز الإبداع الفني، العرض المسرحي "قليل البخت"، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة بتقديم العروض التراثية والحفظ على التراث الشعبي.



العرض قليل البخت

العرض عبارة عن معالجة درامية لمجموعة حكايات الجدات التراثية وحكايات ألف ليلة وليلة عن طريق الربط بين تلك الحكايات بواسطة موتيفة شعبية تتعلق بسوء الحظ، حيث تم إضافة شخصيات جديدة ومواقف درامية تجمع بين شخوص تلك الحكايات بالإضافة لمجموعة من الأغنيات والمواويل من التراث الشعبي.

صناع العرض



(قليل البخت) تأليف ميسرة صلاح الدين، موسيقى وكورال هادي عبد العزيز، سينوجرافيا واخراج مي عبد الرازق.

