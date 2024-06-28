نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تحضيرات الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق".. تعرف على أحداثه المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زاد المؤلف أحمد مراد حماس جمهوره للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" الذي حقق نجاحًا كبيرًا بجزئيه الأول والثاني، وكانت قد كثرت الأقاويل الفترة الماضية عن عمل جزء ثالث من الفيلم.

وقد نشر الكاتب والمؤلف أحمد مراد صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "مرتبطة بفيلم "الفيل الأزرق" حيث نشر الصورة وعلق عليها قائلًا: "نهاية الجزء الثاني كانت مجرد بداية الكابوس"، مما أثار حماس وتساؤلات الجمهور حول موعد صدور الفيلم الجديد.

بوستر تشويقي

وكشف المؤلف أحمد مراد عن تجهيزيه للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، وروج له حيث نشر صور جديدة ظهر فيها وفي الخلفية فيلًا لونه أزرق، بالإضافة لمزج مراد بالصور بين شخصيات رواياته الشهيرة فمزج شخصية الفيل الأزرق، وشخصية أخرى تحمل اسم سليمان السيوفي، وهو بطل إحدى الروايات الشهيرة للكاتب أحمد مراد، وعبر الجمهور عن سعادته بعد نشر مراد بوستر العمل.

ومن المتوقع عدم مشاركة الفنان كريم عبدالعزيز في موسم رمضان 2025 بسبب ارتباطه بفيلم «الفيل الأزرق 3»، بجانب عدد من المشاريع السينمائية الأخرى

أحداث الجزء الثالث المتوقعة لفيلم "الفيل الأزرق"

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعض الأحداث المتوقعة أن تحدث في الجزء الثالث ومنها أن نهاية الجزء الثاني كانت بداية الكابوس كما قال المؤلف أحمد مراد عبر فيسبوك، وأن شخصية ماضي التي يجسدها إياد نصار ستكون زاد تأثير كبير، وان في كل جزء يحيي رشاد بيواجه شخصية نائل وهو داخل شخص لكن الجزء هذا هيواجه نائل وهو بداخله.

بوستر تشويقي

تركي آل الشيخ يكشف عن مشاركة موسم الرياض بالانتاج في فيلم "الفيل الأزرق 3"

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الفيلم القادم المدعوم من الهيئة، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3".

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، صرّح تركي آل الشيخ بأن الأفلام التي تدعمها الهيئة تشمل "الأسترليني" لمحمد هنيدي، "ولاد رزق 4"، و"الفيل الأزرق 3".

أحداث "الفيل الأزرق 2"

تبدأ أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2" بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يُستدعى الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، وهناك يواجه من يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيلجأ إلى حبوب الفيل الأزرق في محاولة للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

أبطال فيلم "الفيل الأزرق 2"

فيلم "الفيل الأزرق 2" من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد. يشارك في بطولته كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، هند صبري، ومروان يونس، مع ظهور إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.