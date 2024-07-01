نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد: بحبك وقصة حب هما أكثر فيلمين يصفان حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هنا الزاهد خلال حوار فيديو لها مع enigma، عن أقرب الأعمال لها، وقالت: فيلمي بحبك وقصة حب هما أكثر فيلمين يصفان حياتي، لأنني إنسانة رومانسية جدًا وأحب الحب، وعن المهنة التي كانت ترغب بالعمل بها.

وأيضا تحدثت الزاهد عن كواليس أعمالها، أكثر الأدوار التي أثرت عليها، أضافت: دوري في مسلسل إقامة جبرية كان أصعب أدواري وروحت بسببه لدكتور نفسي من أجل التدريب على تقديمه.

هنا الزاهد تجري عملية تجميل في أسنانها

سبق، كشفت الفنانة هنا الزاهد، عبر فيديو لها بموقع «انستجرام»، عن خضوعها لـ عملية جراحية لتجميل تقويم أسانها، وذلك بعدما أعلنت من قبل عن تعرضها للتنمر، قالت فيه: «أنا عملت مصيبة حلوة أوي، مكنتش مصدقة إني في يوم أعملها، أخيرًا عدلت السنتين».

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، تواصل هنا الزاهد في الفترة الحالية تحضيراتها لمسلسلها الجديد الجواز سم قاتل، والذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ومن إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل، وايضا تواصل تصوير فيلمها الجديد ري ستارت، بطولة تامر حسني، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، رانيا منصور، وسيد أسامة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعبدالرحمن محمد، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم ونور قدري ومحمود الليثي، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

أعمال هنا الزاهد

الأفلام: المشخصاتي، خطة جيمي، عقدة الخواجة، بني آدم، قصة حب، الغسالة، بحبك، مستر إكس، فاصل من اللحظات اللذيذة.

المسلسلات: يوميات ونيس وأحفاده، فرق توقيت، البيوت أسرار، مولانا العاشق، ألف ليلة وليلة، مأمون وشركاه، الميزان، في ال لا لا لاند، سك على إخواتك، أيوب أسماء، الواد سيد الشحات، حلوة الدنيا سكر، 9 خطوات لقلب الرجل، - جميلة، النمر، أنا وهي، مكتوب عليا، سيب وأنا سيب، إقامة جبرية.

المسرحيات: خلوصي حارس خصوصي، أهلا رمضان، جوازة معفرتة، ميمو، تييت، كازانوفل.