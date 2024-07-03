نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة زواجها من الفيشاوى.. مي سليم تكشف عن كواليس فيلم "بنقدر ظروفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي سليم خلال ضيافتها في برنامج «القاهرة اليوم»، أمس، الذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، عن كواليس تصوير فيلمها «بنقدر ظروفك» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

وقالت مي خلال البرنامج “إن معايير اختيار أدواري اختلفت وتحرص على تجسيد الشخصية التي تضيف لرصيدها الفني، عكس الفترة الماضية كانت تفضل الظهور المكثف حتى تجسد الكم الأكبر من الادوار، وعندما عرض على فيلم بنقدر ظروفك شعرت أن الحكاية نفسها مختلفة ولم يتم تناولها من قبل، كونه يتحدث عن الأسعار والمناطق العشوائية وحب الناس لبعضها البعض، ومبسوطة جدًا بفريق العمل”.

وتابعت مي: “الشغل مع الفيشاوي جميل وهو فنان موهوب بشكل غير عادي، يذاكر الشخصية كويس جدًا والكيميا بينا كانت حلوة”.

أما عن شائعات زواجها من الفيشاوي علقت مي قائلة: “لم نكشف عن أي صورة من كواليس الفيلم، والفيشاوي عرض عليا أن ينشر صورة من الكواليس واستقررنا على صورة الزفاف لأننا طول الفيلم متبهدلين ودي اكتر صورة شكلنا حلو فيها، ولما نزلها نسي يكتب من كواليس فيلم بنقدر ظروفك”.

قصة فيلم بنقدر ظروفك



وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك، في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.