نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادية مصطفى: فخورة بتكريمي لأول مرة في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة نادية مصطفى عن سعادتها الكبيرة بتكريمها لأول مرة في لبنان، حيث شاركت جمهورها بصورة لها أثناء تكريمها بالمهرجان من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" من دواعي سروري وفخري بإني أكرم ولأول مرة في لبنان في مهرجان الزمن الجميل، الاسم في حد ذاته فخم، وإني أكون من ضمن النجوم المكرمين من كل أنحاء الوطن العربي والذين أثروا الحياة الفنية بأعمال شكلت وجدان هذا الجيل والأجيال القادمة".

وأضافت:"شكرًا لكل المسؤولين عن إنجاح هذا المهرجان وشكر لتغطية الإعلامية، وشكر خاص جدًا لدكتور هيراتش الغالي والراقي المحب لوطنه لبنان الجميل الغالي، ليس فقط لدعوته لي والتي أسعدتنى جدًا، ولكن لأنه نمودج يجب حذوه في حب بلده لبنان وإصراره على إقامة الحفل الفخم والضخم في تلك الظروف والأخبار المرعبة المتداولة.. حفظ الله لبنان ومصر وسائر بلادنا العربية".

نادية مصطفى تقدم الشكر لهؤلاء الأشخاص

وتابعت:" بشكره على مفاجأته لي بدعوة بنتي همسة أركان وغنائها لي ست الحبايب، أدعو الله له بالصحة وبالتوفيق دائمًا كما أدعو الله أن يكثر من أمثاله فى كل بلادنا العربية، وأيضًا كلمات الشكر لا تكفي ولا توصف مشاعري للغالي المبدع هاني البحيري فـله الفضل دائما في طلتي والتي حازت إعجاب الجميع الحمد لله".

تعليقات الجمهور على منشور نادية مصطفى

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال نادية مصطفى

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نادية مصطفى أغنية يسلملي ذوقهم، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

