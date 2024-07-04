نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفلات غنائية وموسيقية فى المهرجان الصيفى علي مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لإطلاق فعاليات المهرجان الصيفى خلال شهرى يوليو وأغسطس فى الفترة من الخميس ١٨ يوليو حتى السبت ١٠ أغسطس المقبل بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

أبرز الحفلات الفنية



وصرحت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا أن الفعاليات تتضمن ١٨ حفلا تقام على ثلاث مسارح هى المكشوف وسيد درويش " أوبرا الإسكندرية " وأوبرا دمنهور لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة بالإضافة إلى حفلات للمواهب الفنية الواعدة التى تقدم مختلف ألوان الإبداع مشيرة إلى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من مركز تنمية المواهب، أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بالإشتراك مع الموسيقار هاني شنودة، ليلتين للموسيقى العربية،فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، حفل بعنوان الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي وفرقته.

حفلات مسرح سيد درويش

وتابعت أن مسرح سيد درويش اوبرا الإسكندرية يستضيف ٤ حفلات لكلا من الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بجانب حفل لمركز تنمية المواهب .

حفلات مسرح أوبرا دمنهور



وأشارت بأن مسرح أوبرا دمنهور يحتضن حفلا للفنانة حنان ماضى وفرقتها، المنشد وائل الفشنى وفرقته، والشيخ محمود التهامى وفرقته، والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، بالإضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب وليلة للموسيقى العربية .



عروض المهرجان الصيفي

تتميز عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع ، حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء، عبر إعداد برنامج متميز للمهرجان ويشمل كثيرا من المفاجآت الفنية.