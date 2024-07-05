نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ رجاء الجداوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم الجمعة 5 يوليو ذكرى وفاة رجاء الجداوي، والذي تميزت بالجمال والأناقة، والتميز والإبداع في أختيار أعمالها وملابسها، وجودها على الشاشة يزيد بريق ولامعان.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ رجاء الجداوي



نشأة رجاء الجداوي



ولدت الفنانة رجاء الجداوي يوم ٩ سبتمبر في الإسماعيلية، حيث انتقلت رجاء الجداوي إلى القاهرة وهي طفلة برفقه شقيقها الأكبر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما، والتحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة،

حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.



بدايتها الفنية

دخلت الفن عبر المرور بعرض الأزياء، وتعد من أقدم الفنانات العربيات اللائي لم يغبن عن الشاشة، إذ كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 62 عامًا.

وقالت رجاء الجداوى، في تصريحات سابقة انفصل والدي عن والدتي ونحن أطفال صغار عندما كان عمري أربعة أعوام فقط ورغم الانفصال ظلت علاقتنا به طيبة، والدتي كانت سيدة عظيمة تفرغت لتربيتنا حتى حضرت للقاهرة أنا وأخي الأكبر فاروق لمنزل خالتنا تحية التي تولت تربيتنا، وأصرت خالتي على إلحاقي بمدرسة أجنبية هي مدرسة الفرنسيسكان التي لم يكن يلتحق بها سوى علية القوم.

أبرز المحطات الفنية لـ رجاء الجداوي

قدمت رجاء الجداوي أفلام إشاعة حب وثمن الغربة وأيام في الحلال وبريق عينيك وعاد لينتقم والوحل والبيه البواب وتيمور وشفيقة والثلاثة يشتغلونها وكركر ومراتي وزوجتي، فيلم حنفي الأبهة، ومسلسلي أحلام الفتى الطائر وعوالم خفية، ومسرحيتي الواد سيد الشغال والزعيم.

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية هند والدكتور نعمان وأوان الورد وتامر وشوقية ونونة المأذونة وعائلة الحاج متولي وشربات لوز ويوميات زوجة مفروسة أوي وفي غمضة عين ولعبة النسيان الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.



وتزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار، ولها منه ابنة وحيدة.

وفاة رجاء الجداوي

توفيت الفنانة رجاء الجداوي يوم ٥يوليو، بعد تدهور حالتها الصحيه بسبب كورونا.