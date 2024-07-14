تامر أمين يكشف سبب ارتدائه نظارة سوداء على الهواء

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الإعلامي تامر أمين مواقع التواصل، بعد ظهوره الإعلامى اليوم وهو يرتدى نظارة سوداء وهذه المرة الأولى التى يقدم فيها برنامج مرتديا نظارة.

وعكة صحية للإعلامي تامر أمين

وكشف تامر أمين خلال برنامج " آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار" قائلا:" الحمد لله قدر ولطف وعكة صحية فى عينى تطلبت تدخل جراحى عاجل، العملية احتاجت بينج كلى واستغرقت 4 ساعات كاملة".

ووجه تامر أمين الشكر لجمهوره وأصدقائه قائلا:" بشكر كل اللى اطمن عليا ودعالى بظاهر الغيب".

وتابع تامر أمين:" الحمد لله قدر فلطف وقدر فهدى الحمد لله على ابتلاءه انا راضى بيه".



مرض تامر أمين في عينه

وتابع تامر أمين: "كان عندى مشكلة في عيني اليسرى وكان لا بد من إجراء عملية جراحية عاجلة استمرت ٤ ساعات مع تخدير كلي والجراحة كانت تقيلة بمعنى الكلمة ولكن الحمد لله الذي قدر ولطف".

وأكد تامر أمين "أنا مستمر في العلاج وراض بقضاء الله ولكن جمهوري وحشني فقررت الرجوع للعمل فاستحملوني بارتداء النظارة خلال تقديم البرنامج حتى يتم الله شفائي على خير".

