لهذا السبب... بتول الحداد تتصدر تريند جوجل في السعودية



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة بتول الحداد تريند محركات بحث جوجل بمصر والسعودية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد احتفالها بزفافها مساء أمس الإثنين 15 يوليو من المنتج الفني مصطفى الغزولي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حضر حفلَ زفاف الفنانة بتول الحداد من المنتج الفني مصطفى الغزولي كلٌّ من: ياسمين صبري، مي عزالدين، إيمان العاصي، أمير كرارة، أحمد صلاح حسني، المنتج تامر مرسي، المنتج أحمد السبكي، محمود عبدالمغني، دياب، هبة مجدي، ميرنا نورالدين، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صلاح حسني، صبري فواز، كريم عفيفي، دنيا المصري، وآخرين.

أبرز المعلومات عن بتول الحداد

بتول الحداد ممثلة شابة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبدأت مشوارها الفني بالمشاركة في فيلم "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان عام 2014، وبعدها شاركت في مسلسل "يونس وِلد فضة" مع عمرو سعد، ثم مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان، وحكاية واحد في المية من مسلسل "زي القمر" الجزء الثاني، كما شاركت في مسلسل "جميلة" مع الفنانة ريهام حجاج. وآخر أعمالها مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي.

بتول الحداد تنضم لقائمة أبطال مسلسل برغم القانون

وانضمت بتول حداد مؤخرًا إلى مسلسل "برغم القانون"، وبدأت تصوير دورها في العمل الذي يقوم ببطولته: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر. وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

