لهذا السبب... شريهان تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر إسم النجمة شريهان تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول زيارة الأب بطرس دانيال لها وإهداؤها مصحفًا.

حيث شارك الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما جمهوره بزيارة للفنانة شريهان، صورًا تجمعه بها؛ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه:"زيارة خاصة للفنانة الأسطورة والرائعة شريهان، وفيه تحدثت عن الجائزة التي حصلت عليها من المركز واحترامها وعشقها للمركز الكاثوليكي للسينما، فنانة متواضعة وبسيطة، وتعلم جيدًا أصول الفن واحترام الجمهور".



ظهرت شريهان في الصور وهي ترتدي إطلالة كاجوال بسيطة، وتلقت تكريمًا وجائزة خاصة من الأب بطرس دانيال، عبارة عن مصحف بتصميم مميز في صندوق خاص به، وحرصت شريهان على التعبير عن اعتزازها بهذا التكريم، وكتبت إهداء للمركز الكاثوليكي والأب بطرس دانيال.



هذا وقد شارك المركز الكاثوليكي المصري للسينما مجموعة من صور زيارة الأب بطرس دانيال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



شريهان تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها



شاركت النجمة شريهان جمهورها، بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



ظهرت شريهان في الصورة بإطلالة كاجوال؛ عبارة عن بنطلون جينز كحلي، وقميص سماوي، وعلى كتفيها بلوفر كحلي.

تعليقات الجمهور على صورة شريهان



وقد تفاعل الجمهور مع الصورة، وأبدى عدد كبير منهم إعجابهم بجمالها وأناقتها، وطالبها الكثير منهم بنشر المزيد من الصور للاطمئنان عليها باستمرار. وتُعد هذه الصورة هي أحدث ظهور لشريهان بعد غياب استمر 3 أشهر تقريبًا.