تبدأ من 100 جنيه..أسعار تذاكر العرض المسرحي السندباد لكريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد كريم عبد العزيز ونيللي كريم لتقديم مسرحية السندباد وذلك ابتداءً من 18 ديسمبر الجاري حتى 28 من نفس الشهر، وتشهد هذه المسرحية عودة كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب طويل.



أسعار تذاكر مسرحية السندباد

وكشفت الجهة المنظمة للعرض، عن اسعار تذاكر المسرحية، وقسمتها لـ 3 فئات وهي: 100 ريال أي ما يعادل 800 جنيه مصري، و1000 ريال وهو ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري.



أحداث مسرحية السندباد



وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز.

وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية

بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

عودة كريم عبد العزيز المسرح



وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.

آخر أعمال كريم عبد العزيز



يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.

أبطال فيلم بيت الروبي

يضم فيلم «بيت الروبى» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى ابو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.