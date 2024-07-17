اليوم.. محمد هنيدي ضيف برنامج "بيت السعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان محمد هنيدي اليوم الأربعاء ضيفا في برنامج "بيت السعد" ويقدمة الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد، والذي يتم عرضة عبر شاشة MBC1، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، والإعادة في 9 مساء يوم السبت، والبرنامج من إخراج محمد سامي.

ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة العديد من المواقف الطريفة والحوارات الشيقة حول الحياة الفنية والشخصية لهنيدي.

محمد هنيدي

في الفترة الأخيرة، حرص الفنان محمد هنيدي على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أشهر، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، نشر هنيدي: “مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، حبيت أطمن حضراتكم أني بخير وفي بيتي وزي الفل، والخبر ده قديم، والموضوع كان أول رمضان وكانت قسطرة بسيطة عملها لي الدكتور حسام الحصري علشان يطمن عليا والحمد لله كله زي الفل.”

كما أضاف: "اتخضيت ولقيت نفسي متصدر تويتر، وأنا ما عملتش حاجة، كنت نايم ولسه صاحي وقلت يمكن علشان الكنيش محدش لسه شافه، وربنا يخليكم ويسعدكم وكل سنة وحضراتكم طيبين شكرا.