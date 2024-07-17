نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استضافتها بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الـ 19... مي كساب في رسالة خاصة لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها باستضفاتها بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الـ 19، حيث شاركت "مي" جمهورها بصور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصور تعليقاً قالت فيها :" تشرفت اليوم باستضافتي في مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات معرض الكتاب، في ندوة من القلب، تحت إدارة الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد عبد الرحمن شكرا لحضورك الكريم".

تعليقات الجمهور على منشور مي كساب

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات نورتي الإسكندرية ي فنانة، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



أبرز تصريحات مي كساب



وعلى صعيد منفصل، كشفت الفنانة مي كساب عن بدايتها الفنية وكواليس مسلسل العتاولة



وقالت :" أنا مظلومة سينمائياً، وكان نفسي يكون عندي تاريخ سينمائي كبير، ولكن مش أنا بس اللي مظلومة، لأن السينما أخدت اتجاه معين اليومين دول بس أنا بحاول طول الوقت" .



وأضافت : "اتعرض عليا مسلسل السبع وصايا في البداية، لكن متفقتش مادياً مع الشركة المنتجة، ومشيت وندمت على قراري ده، وبعدها اتعلمت إني مينفعش أسيب دور مهم علشان الأجر".

وتابعت :" أحب أغني مع أوكا لأنه موهوب، هو لحن لي ووزع أغاني ألبوم كامل، وعنده أفكار جديدة دايما يقدمها، وأنا ببقى مبهورة بيه، لأنه قادر دايما يعمل أغاني ناجحة".



مي كساب تكشف عن علاقتها بوالديها



وأشارت :" بابا هو الداعم الأول والرئيسي لي في حياتي، هوشايف طول الوقت إني هبقى خليفة شادية، وكان بيزقني على التمثيل وقالي لازم تعملي أفلام غنائية استعراضية، وكلم صديقه إبراهيم عبدالمجيد وعملت أول دور ليا في مسلسل لا أحد ينام في الإسكندرية".



آخر أعمال مي كساب



والجدير بالذكر آخر أعمال مي كساب مسلسل العتاولة، وجسدت خلال الأحداث شخصية الممرضة عائشة، وهي طليقة نصار الذي جسد دوره أحمد السقا، وقدمت دور محوري في العمل.

وشارك في بطولة الجزء الأول من العتاولة كل من النجوم طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مريم الجندي، مؤمن نور، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، منة بدر، محمد نجاتي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

