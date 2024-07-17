نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيتي بطلة قدام عروستك..أول رد من تامر حسني بعد تصريحات هنا الزاهد عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص تامر حسني على الرد بشأن التصريحات الأخيرة عنه من قبل هنا الزاهد خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة " مع الإعلامية إسعاد يونس.

ما تعليق تامر حسني على هنا الزاهد



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري فيديو بهذه التصريحات معلقًا:"كبرتي يا بنت يا قمر أنتي وبقيتي بطلة كبيرة قدام عروستك".



ماذا قالت هنا الزاهد عن تامر حسني في طفولتها ؟



وكشفت هنا الزاهد عن حبها لتامر حسني منذ طفولتها قائلة: "كان عندي أنا واختى عروستين باربي، وقصيت لواحده منهم شعرها وعملت حواجبها زي تامر من حبي فيه، وسميت العروسة تامر حسني، ولما قابلت تامر اول مرة حكيتله القصة دي، وقولتلها انت بالنسبالي عروسة مش فنان، بقى كل ما أعمل حاجه غلط يقولي يلا ياعروسة".

تفاصيل فيلم ري ستارت

فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.



فريق عمل فيلم ري ستارت





يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق



آخر أعمال تامر حسني وهنا الزاهد



يذكر أن آخر أعمال تامر وهنا معًا فيلم بحبك، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم بحبك



يشارك في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني، احتوي على عديد من الأغاني الرومانسية والدراما والفراق التي حققت نجاحًا كبيرًا عند نزولها وهذه الأغاني هي (هدلعني، حبيتها يا ناس، هتجوزك، وأنت بعيد، حياتنا، أنت إختيار).