انت الأن تتابع خبر سوزوكي جراند فيتارا 2024 .. وحش الطرق الوعرة وصلت إلى السعودية بميزات مبهرة وسعر منافس لـ تويوتا و نيسان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيارات سوزوكي تعد من اشهر السيارات حول العالم والتي سوف نعرفكم على آخر اصداراتها وهي سوزوكي جراند فيتارا 2024 فهي تمتلك عدد من المواصفات، ولديها محرك هجين سعته تصل إلى 1462 لتر ويعمل بقوة تصل إلى 102 حصان، بالإضافة إلى مميزات داخلية وخارجية مبهرة سوف نحدثكم عنها بالتفصيل من خلال هذه السطور

سعة المحرك

تبلغ سعة محرك هذه السيارة 1462 لتر

قوة المحرك

يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 102 حصان

عدد الاسطوانات

يعمل بعدد 4 اسطوانات

عزم الدوران

يبلغ عزم الدوران في هذه السيارة حوالي 137 نيوتن متر

ناقل الحركة

يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي

السرعة القصوى

تصل سرعة السيارة إلى 175 كم/ساعة

سعة خزان الوقود

تأتي سعة خزان الوقود بحوالي 45 لتر

مواصفات السيارة الخارجية

تتميز السيارة من الأمام بوجود شبك مطلى بالكروم وغطاء عازل للصوت والحرارة، ويوجد من الأمام مصابيح مختلفة الأنواع منها مصابيح من الهالوجين ومصابيح من النوع LED، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية وخلفية ويوجد أيضا مرايا جانبية خاصة بالأبواب مع اشارة التفاف، و بالإضافة إلى صمامات موجودة للطرق الصعبة، ويوجد مصابيح خلفية و أمامية خاصة بالضباب و ممسحة خلفية.

مواصفات السيارة الداخلية

إذا تكلمنا عن داخلية جراند فيتارا 2024 فنجد أنها تمتلك مقصورة مكونة من 5 مقاعد مصنوعة من القماش، ويوجد مسند ذراع وسط السيارة كما أنه يوجد مكيف هواء أوتوماتيكي وفتحات تهوية للمقاعد الخلفية، أما عن التقنيات فيوجد شاشة عرض المعلومات المتعددة وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود كما يوجد مقبس 12V ومدخل AUX ويوجد أيضا CD وبلوتوث، وبالإضافة إلى وجود عداد مسافات وسماعات لاسلكية وراديو، وتدعم السيارة ميزة الدخول بدون مفتاح.

مواصفات أمان سيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024

تحتوي السيارة على وسائد هوائية تساعد على زيادة الأمان

كما أن السيارة تدعم نظام ABS الفرامل المانعة للانغلاق

كما يوجد إنذار لمنع السرقة والحفاظ على السيارة

وللحفاظ على الأطفال تدعم السيارة نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال

كما تمتلك السيارة طفاية حريق وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامية وخلفية

يتم توزيع قوى الفرامل إلكترونيا ويمكنك مراقبة ضغط الإطارات.

سعر سيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024