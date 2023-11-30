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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعتمد الإسناد بالأمر المباشر لعدد 90 مشروعا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 07:15 مساءً - اعتمد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 90 مشروعًا.
وشملت الأوامر وزارات: النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والخارجية، وكذلك محافظة دمياط، وصندوق التنمية الحضرية.
كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 64 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بإجمالي قيم النسب المستحقة للمتعاقدين، وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
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