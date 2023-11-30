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معدل التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 2.4% خلال نوفمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 2.4% خلال نوفمبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:14 مساءً - وكالات _ تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال نوفمبر الجاري.

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ووفقاً للبيانات الصادرة عن يوروستات اليوم الخميس الثلاثين من نوفمبر، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.4% ، مقابل 2.9% في أكتوبر.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن التضخم سيسجل 2.7%.

هذا وارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنحو 3.6% وهي وتيرة أقل من المسجلة في أكتوبر عند 4.2%.

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وكان مسؤولو البنك المركزي المصري الأوروبي أكدوا على أنه من المبكر للغاية إعلان الانتصار في المعركة ضد التضخم.

هذا وتباطأ معدل التنضخم لدى أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو -ألمانيا وفرنسا- عند 2.3% و3.8% على الترتيب.

وفي بيان منفصل، استقر معدل البطالة في المنطقة عند مستو قياسي منخفض 6.5% خلال أكتوبر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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