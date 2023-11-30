ترانسكارجو إنترناشونال توقع اتفاقية مع سيناء للأسمنت لبناء…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:12 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت شركة ترانسكارجو إنترناشونال العاملة في مجال الشحن والتفريغ وتقديم الخدمات اللوجستية في السوق المحلي، عن توقيع اتفاقية مع شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لبناء وتشغيل محطة صوامع لتصدير الأسمنت الصب في ميناء العريش، لزيادة الصادرات المصرية من الأسمنت.

وتعد شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند ش.م. م، تابعة لشركة أيالبورج بورتلاند جروب، والمملوكة لمجموعة سيمنتير هولدينج إن.في وتمتلك أحد أكبر مصانع الأسمنت الأبيض عالميا في شبه جزيرة سيناء.

وبحسب بنود الإتفاقية التجارية، ستقوم ترانسكارجو إنترناشونال ببناء وتشغيل محطة صوامع للأسمنت الأبيض بسعة تخزينية تتخطى 200 ألف طن سنوياً لصالح شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند، وذلك لتيسير تصدير منتجات الشركة إلى مختلف الأسواق الخارجية.

ويضم مشروع ميناء العريش 6 صوامع للأسمنت السائب بطاقة تخزينية قدرها 10 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن، على أن يتم تخصيص صومعتين للأسمنت الأبيض البورتلاندي، إضافة إلى 4 صوامع للأسمنت الرمادي البورتلاندي.

وقال المهندس محمد الأحول الرئيس التنفيذي لشركة ترانسكارجو إنترناشونال، إن المشروع يدعم رؤية الحكومة في زيادة الصادرات المصرية، من خلال بناء وتشغيل أول محطة صوامع للأسمنت الصب في مصر، والتي ستساهم بشكل أساسي في توفير العديد من التكاليف اللوجستية، ما يجعل أسعار الأسمنت أكثر تنافسية على المستوى العالمي، ويفتح المجال لمنتجات الأسمنت المصري في اختراق العديد من الأسواق العالمية الجديدة.

وأكد ألبيرتو باربيري، المدير التنفيذي لشركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند، أن مصر تعتبر من الأسواق الرائدة في تصدير الأسمنت الأبيض عالمياً، وسيعزز ذلك المشروع من قدرة الشركة على اختراق العديد من الأسواق العالمية، وتحقيق معدلات نمو للصادرات خلال السنوات الخمس القادمة.