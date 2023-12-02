العجز التجاري في تركيا يتراجع 32.6% إلى 5.92 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في السبت 2 ديسمبر 2023 04:15 مساءً - وكالات .. أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية اليوم السبت أن العجز التجاري في تركيا تقلص 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر.

ارتفاع الصادرات 5.2% إلى 23.01 مليار دولار

وقال وزير التجارة عمر بولات في مؤتمر صحافي للإعلان عن البيانات إن الصادرات ارتفعت 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر بينما تراجعت الواردات 5.6% إلى 28.93 مليار دولار، وفق “”.

وتوقع صندوق النقد الدولي، وصول النمو في تركيا إلى 4.0% هذا العام و3.25% العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024.

وأظهرت بيانات حديثة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.

الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 5.9% في الربع الثالث

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم، كما تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9% من 3.8%.

وفي استطلاع أجرته “”، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 %على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ إلى 4 %بسبب رفع أسعار الفائدة من 8.5 %منذ يونيو.