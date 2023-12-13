هيئة الاستثمار تفوز بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 08:18 مساءً - فازت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) للفترة 2023- 2025.

جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب، أثناء حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 27، المنعقد بمدينة نيودلهي بدولة الهند؛ حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر، وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعاليتها حيث حصلت الهيئة على 29 صوت مقابل 11 صوت لوكالة ترويج الاستثمار بموريتانيا والتى كانت مرشحة لنفس المنصب.

وأوضح هيبة، أن انتخاب هيئة الاستثمار لهذا المنصب جاء تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة بالرابطة لتبادل الخبرات، كما أن تواجد الهيئة ضمن لجنة التسيير بالرابطة يعد فرصة للترويج لهذه الجهود من خلال منصة دولية تضم أكثر من 130 عضو من وكالات ترويج الاستثمار على مستوى العالم؛ ومن أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية للأعضاء.

وأكد استمرار الهيئة في دورها لتنسيق جهود وكالات وهيئات الترويج في المنطقة والعالم، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شغلت منصب نائب الرئيس بلجنة التسيير التابعة للرابطة لمدة أربعة أعوام متتالية ابتداء من عام 2019 وحتى عام 2023.