بيتي تستهدف نمو صادراتها إلى 55 مليون دولار خلال 2024 بزيادة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 08:18 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت شركة بيتي للصناعات الغذائية عن مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض Food Africa 2023، والذي ٌيُعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية.

وقالت الدكتورة شيماء توفيق، رئيس قطاع التصدير وتطوير الأعمال في شركة بيتي، إن الشركة تستهدف التوسع بقوة في الأسواق الإفريقية، وتدعيم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، واستكشاف الفرص المحتملة.

وأشارت إلى استهداف دعم الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، والارتقاء بمنظومة التصدير وتحقيق المستهدف من خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

التصدير لأكثر من 45 دولة تتضمن 21 بقارة إفريقيا

وأكدت أن بيتي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، منها: فرنسا وكندا واستراليا، وتستحوذ إفريقيا على نصف صادرات الشركة حيث تصدر منتجاتها إلى 21 دولة داخل القارة، حيث ارتفع حجم الصادرات خلال العام الحالي بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي، حيث صعدت من 23 مليون دولار إلى 35 مليون دولار.

وكشفت عن استهداف الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 55 مليون دولار بنهاية 2024 ضمن خطة النمو الشاملة لأعمال الشركة، عبر تطوير منتجاتها وفق أحدث المعايير العالمية لدخول أسواق جديدة على مستوى العالم.

نمو صادرات بيتي 77% إلى 35 مليون دولار في 2023

يذكر أن فعاليات معرض فوود أفريكا 2023 في دورته الثامنة، تنطلق بمشاركة أكثر من 950 عارض من 32 دولة من حول العالم، ويتيح المعرض إقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.