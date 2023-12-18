أسعار الذهب تواصل الصعود مع تراجع عوائد السندات الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - – صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد “العوائد في تراجع بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام مزيد من الارتفاع في سعر الذهب”.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو. ويقلل تراجع عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدار العامين الماضيين ربما وصل إلى نهايته وأن الفائدة ستبدأ في التراجع في 2024.

نهاية دورة التشديد النقدي

ويترقب المتداولون عددا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

ارتفاع الفضة والبلاتين

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 942.72 دولار، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولار.